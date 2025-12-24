«Nous aurions mérité au moins un match nul», Gernot Rohr après RDC 1-0 Bénin

Battus d’une courte tête par la RD Congo (1-0) pour leur entrée en lice à la CAN 2025, les Guépards du Bénin ont livré une prestation encourageante. En conférence de presse d’après-match, le sélectionneur Gernot Rohr a salué le contenu proposé, tout en pointant des regrets sportifs et organisationnels.

Malgré la défaite inaugurale face aux Léopards de la RDC, Gernot Rohr n’a pas voulu céder au pessimisme. Le sélectionneur national du Bénin a d’abord mis en avant la qualité du jeu développée par ses joueurs, capables de rivaliser dans la possession face à une sélection congolaise pourtant expérimentée. Un visage séduisant, d’autant plus notable que le Bénin était privé de plusieurs cadres.

Les remplaçants ont répondu présent, affichant sérieux et engagement, et les Guépards sont même passés tout près de l’égalisation. De quoi nourrir de réels regrets au vu du scénario. « L’équipe a pratiqué un football de qualité, elle a même eu davantage la possession du ballon face à une très bonne équipe du Congo et a failli égaliser. Il nous manquait près de la moitié des titulaires, et ceux qui les ont remplacés se sont très bien comportés. À ce titre, il y a de la satisfaction », a confié Gernot en zone mixte après la rencontre.

« En revanche, sur le plan du résultat, c’est une grande déception. Je pense sincèrement que nous aurions mérité au moins le match nul. Les joueurs évoquent d’ailleurs une main dans la surface qui aurait dû être sanctionnée d’un penalty, mais cela n’a pas été le cas », a-t-il regretté. Au-delà du terrain, le sélectionneur béninois a regretté les nombreux problèmes techniques ayant perturbé la rencontre, notamment autour de la VAR et de l’organisation générale.

« Je regrette également les nombreuses erreurs techniques et les problèmes technologiques qui ont haché la rencontre. Pour une compétition majeure comme la Coupe d’Afrique des Nations, il est dommage de constater autant de dysfonctionnements, que ce soit au niveau de la VAR, du son ou de l’organisation. J’espère que la CAF saura améliorer ces aspects, car cela nuit à la qualité du jeu et peut perturber les équipes », a conclu le coach de 72 ans. Un constat amer pour une compétition de l’envergure de la Coupe d’Afrique des Nations. Reste désormais à transformer ces motifs d’espoir en résultats lors des prochaines sorties, notamment face au Botswana, samedi prochain.



