Nord Stream : un tribunal italien gèle l’extradition d’un Ukrainien vers l’Allemagne

En Brève

La Cour de cassation italienne a bloqué mercredi l’extradition vers l’Allemagne d’un Ukrainien arrêté en lien avec le sabotage en 2022 du gazoduc Nord Stream reliant la Russie à l’Europe occidentale, ont rapporté des médias locaux. Elle a annulé la décision d’une cour d’appel et renvoyé l’affaire concernant Serhii Kuznietsov — accusé d’avoir participé à une cellule qui aurait placé des explosifs sur des sections sous-marines du gazoduc en mer Baltique en septembre 2022 — à un autre tribunal pour réexamen, selon ces mêmes médias.

