Nigéria: neuf musulmans arrêtés pour avoir mangé en public le premier jour du Ramadan

Le Conseil Hisbah de l’État de Kano a procédé à l’arrestation de neuf fidèles musulmans, accusés d’avoir consommé de la nourriture en public lors du premier jour du Ramadan, ce qui constitue une violation des règles religieuses strictes appliquées dans le nord du Nigeria.

Cette opération a été confirmée par le commandant adjoint de la Hisbah, Mujahid Aminudeen, dans un communiqué daté du mercredi 18 février 2026. Selon ses propos, les personnes interpellées comprennent deux femmes et sept hommes, surpris en train de manger en plein jour, en infraction avec les prescriptions du jeûne.

Il a précisé que les détenus étaient toujours sous la garde de la Hisbah et que l’organisme comptait leur dispenser un enseignement sur l’importance du jeûne, la pratique de la prière, la lecture du Coran et les règles de conduite attendues d’un bon musulman, sans indiquer de calendrier pour une éventuelle remise en liberté.

Mesures et contexte

L’État de Kano, à majorité musulmane, applique la charia parallèlement au droit civil nigérian. À l’occasion du Ramadan, les agents de la Hisbah renforcent chaque année les contrôles dans les marchés, les restaurants et les lieux publics afin de vérifier le respect des interdits du jeûne, qui prohibent de manger, boire ou fumer entre le lever et le coucher du soleil.

Dans certaines zones où résident des communautés chrétiennes importantes, des établissements de restauration restent ouverts en journée. Les autorités religieuses rappellent toutefois que les musulmans doivent observer strictement les obligations du mois sacré.