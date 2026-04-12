Nigéria : les 5 pays africains clients de la raffinerie Dangote

La raffinerie Dangote, entrée en activité en janvier 2024, accroît significativement sa capacité opérationnelle et affirme sa place sur le marché pétrolier africain. Avec une production journalière estimée à 650 000 barils, elle s’apprête à fournir cinq pays de la région — Côte d’Ivoire, Cameroun, Tanzanie, Togo et Ghana — réduisant ainsi leur dépendance aux importations lointaines et aux coûts logistiques élevés.

Selon les informations communiquées par l’opérateur, la mise en place de ces livraisons intra-africaines vise à abaisser les délais d’approvisionnement et les frais liés aux transports depuis le Moyen-Orient ou l’Asie. Plusieurs États acheteurs, historiquement dépendants d’importations longue distance, attendent des gains de temps et de coûts, notamment la Côte d’Ivoire qui faisait majoritairement appel à des livraisons depuis le Moyen-Orient.

La montée en charge de la raffinerie modifie aussi la configuration commerciale du Nigéria dans le secteur énergétique : après des décennies marquées par l’exportation de brut et l’importation de produits raffinés, le pays se positionne désormais comme exportateur régional de produits pétroliers raffinés. L’usine approvisionne le marché grâce à des livraisons de brut provenant du Nigéria, d’autres pays africains, ainsi que du Moyen-Orient et des Amériques.

Pétrole : la raffinerie Dangote monte en puissance

La capacité de 650 000 barils par jour place l’installation parmi les plus importantes du continent en matière de raffinage. L’usine, développée par l’homme d’affaires Aliko Dangote, a été conçue pour desservir d’abord le marché domestique nigérian avant d’élargir son périmètre à des partenaires régionaux. Au lancement des opérations, des difficultés d’approvisionnement en brut avaient déjà été signalées, entraînant des ajustements temporaires de la production.

Les infrastructures logistiques et de stockage constituent un élément central du dispositif. La raffinerie dispose de 177 grands réservoirs dont la capacité totale est annoncée à 4,742 milliards de litres, destinés à assurer la disponibilité des produits finis et à réguler les flux exportés vers les pays clients. Ces capacités de stockage accompagnent la montée en cadence des unités de raffinage et soutiennent la gestion des approvisionnements en périodes de tension sur le marché mondial.

Les contrats signés avec la Côte d’Ivoire, le Cameroun, la Tanzanie, le Togo et le Ghana matérialisent un changement tangible dans l’organisation des échanges énergétiques au sein du continent, fondé sur une production régionale accrue et des flux commerciaux intra-africains renforcés

La raffinerie comprend 177 réservoirs capables de stocker au total 4,742 milliards de litres