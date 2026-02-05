Nigeria : le président ordonne le déploiement de l’armée après le massacre de 162 personnes

Le président nigérian Bola Tinubu a ordonné le déploiement d’un bataillon militaire dans la zone de Kaiama, État de Kwara, suite à un massacre perpétré mardi 3 février 2026 dans le village de Woro, faisant au moins 162 à 170 morts.

Des hommes armés, soupçonnés d’être des membres de Boko Haram, ont attaqué Woro vers 17h-18h, tirant sur les villageois, incendiant des maisons, des magasins et le palais du chef traditionnel, avant d’enlever des femmes et enfants. Le bilan initial variait (35-75 morts selon les premiers rapports), mais il s’est élevé à 162-170 victimes confirmées, avec des recherches de corps en cours dans les buissons environnants. L’attaque fait suite à une lettre d’avertissement envoyée par les jihadistes cinq mois plus tôt, rejetée par les villageois qui avaient alerté les autorités ; elle cible ceux refusant l’endoctrinement extrémiste.

Tinubu a qualifié l’attaque de « lâche et bestiale », visant des villageois ayant rejeté l’idéologie terroriste, et a ordonné un déploiement immédiat pour sécuriser la zone. Cette mesure intervient après des opérations militaires récentes contre des « éléments terroristes » dans la région, près de la frontière béninoise. Le gouverneur de Kwara, AbdulRahman AbdulRazaq, et la police ont aussi confirmé l’attaque et lancé des opérations de recherche-secours.

Contexte sécuritaire

Kwara, dans le centre-ouest du Nigeria, voit s’intensifier les incursions de Boko Haram et d’affiliés comme l’État islamique en Afrique de l’Ouest, avec des attaques récentes dans des États voisins comme Niger et Katsina (21 morts le même jour). C’est l’une des plus meurtrières de 2026, soulignant la persistance de la menace jihadiste malgré les efforts militaires.