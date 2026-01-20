Nigéria: l’arrestation d’une proche de Regina Daniels ravive la guerre judiciaire avec Ned Nwoko

Le sénateur nigérian Ned Nwoko est sorti du silence pour contester la version de son ex-épouse Regina Daniels, dénonçant de graves accusations et appelant à laisser la justice faire toute la lumière sur une affaire devenue publique.

Le sénateur nigérian Ned Nwoko a réagi publiquement à l’arrestation d’Ann Izuegbu Anthonet, présentée comme une proche de son ancienne compagne, l’actrice de Nollywood Regina Daniels. Une affaire devenue virale après que Daniels a dénoncé sur les réseaux sociaux, le 14 janvier, ce qu’elle considère comme une arrestation abusive de son amie.

En réponse, l’équipe de communication de Nwoko a fermement contesté cette version, qualifiant les propos de l’actrice de « faux, imprudents et visant délibérément à déformer les faits ». Selon le camp du sénateur, Ann Izuegbu Anthonet aurait été interpellée pour des accusations publiques jugées diffamatoires, l’accusant notamment d’avoir agressé physiquement son épouse Laila Nwoko et provoqué une fausse couche, des allégations qualifiées de « totalement fausses ».

Le communiqué va plus loin, accusant Ann d’implication dans des faits graves, dont la manipulation et la distribution de substances illégales, ainsi que l’organisation présumée d’un avortement illégal. L’entourage de Nwoko affirme qu’une plainte formelle avait été déposée dès octobre 2025 et insiste : « Il ne s’agit pas d’un différend sur les réseaux sociaux, mais d’une affaire relevant des forces de l’ordre, fondée sur des preuves, des témoignages et le respect des procédures légales. »

Dans ce contexte déjà explosif, Regina Daniels a reconnu l’existence de mandats d’arrêt la visant, ainsi que des membres de sa famille, dans une affaire distincte de vol présumé. Un conflit privé, marqué par des accusations croisées de violences et de dépendance, que la famille Nwoko appelle désormais à laisser entre les mains de la justice.





