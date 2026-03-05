Nigeria : La foire d’art contemporain de Lagos met en lumière la diversité des talents

Au cœur de Lagos se tient la troisième édition de la foire +234 Art Fair, un rendez-vous consacré à la création contemporaine qui réunit près de 400 artistes originaires de toutes les régions du Nigeria. L’événement, qui a attiré une large palette de praticiens, installe ses accrochages et ses dispositifs au sein de l’EcoBank Centre.

La promotion 2026 a choisi de placer l’inclusivité au centre de sa programmation : parcours, artistes et œuvres sont présentés selon une logique d’ouverture et de pluralité, visant à réduire les barrières entre disciplines et publics.

Peintures, sculptures et propositions numériques figurent au programme, offrant un panorama des pratiques actuelles — des pièces traditionnelles aux expérimentations digitales — et permettant de mesurer la vitalité de la scène artistique nigériane contemporaine.

La foire, dont il s’agit de la troisième édition, confirme l’essor de Lagos comme pôle d’attraction pour les manifestations culturelles à grande échelle, tout en donnant une visibilité accrue aux créateurs émergents comme aux figures établies.

L’événement comme plateforme de diversité

En mettant l’accent sur l’inclusivité, les organisateurs entendent favoriser des rencontres entre artistes de profils très variés et un public élargi, encourager les dialogues intergénérationnels et promouvoir des pratiques souvent marginalisées sur le marché traditionnel de l’art.

Les expositions sont ouvertes au public jusqu’au 8 mars à l’EcoBank Centre, offrant plusieurs jours d’accès pour découvrir la richesse et la diversité des propositions présentées lors de cette édition.