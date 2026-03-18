Nigéria : la Fédération fixe un plafond face à la réclamation de 130 000 dollars d’Eric Chelle

La Fédération nigériane de football (NFF) a indiqué qu’elle est disposée à revoir à la hausse la rémunération de l’entraîneur des Super Eagles, Eric Chelle, mais dans la limite d’un plafond fixé à 100 000 dollars par mois, selon des sources internes. Les pourparlers en vue d’un nouveau contrat se poursuivent et les deux camps cherchent un terrain d’entente pour prolonger la collaboration.

Actuellement, le technicien franco-malien perçoit environ 50 000 dollars mensuels. Il aurait formulé une demande substantielle visant à porter son salaire à 130 000 dollars, en justifiant cette requête notamment par la nécessité d’assurer les rémunérations de son staff technique.

La NFF se montre prête à améliorer l’offre de manière significative, mais refuse de céder à la totalité des prétentions salariales. Les dirigeants, soucieux de la continuité sportive, soulignent néanmoins l’existence d’une contrainte budgétaire au-delà de laquelle ils ne peuvent aller.

Voies possibles si les négociations achoppent

Si aucun compromis n’est trouvé, la Fédération envisagerait de se tourner vers un entraîneur étranger pour remplacer Chelle. D’après plusieurs interlocuteurs, l’option de nommer un technicien local n’apparaît pas comme une piste privilégiée pour le moment.

Malgré l’incertitude contractuelle, Eric Chelle devrait rendre publique la liste des joueurs convoqués pour les prochains matchs amicaux internationaux dans les prochains jours, indiquent les mêmes sources proches du dossier.