Nigeria: Eric Chelle relativise l’absence d’Ademola Lookman avant le choc contre le Bénin

Suspendu pour accumulation de cartons, Ademola Lookman manquera le dernier match de qualification du Nigeria face au Bénin. Son sélectionneur, Eric Chelle, se veut rassurant avant ce rendez-vous décisif.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Le Nigeria devra composer sans Ademola Lookman pour la réception du Bénin mardi prochain, lors de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. L’ailier de l’Atalanta a écopé d’un deuxième carton jaune à la 64ᵉ minute de la victoire nigériane (2-1) contre le Lesotho, vendredi. Conformément au règlement de la CAF, cette accumulation le rend inapte pour le match suivant.

Un coup dur pour Eric Chelle qui perd un pion important, mais le technicien malien refuse de dramatiser. « L’équipe reste concentrée et confiante à l’approche de la rencontre », a assuré Chelle après la victoire.

« Nous avons assez de profondeur pour rivaliser efficacement malgré ce revers. »

S’il reconnaît que l’absence de Lookman est « regrettable », le sélectionneur souligne la force collective et la détermination de son groupe : « Nous devons exploiter au mieux les joueurs disponibles et livrer une prestation solide. »

Chelle a également indiqué que Lookman jouera un rôle de soutien depuis le banc, en apportant son expérience et son leadership à ses coéquipiers. « Chaque joueur doit être mentalement prêt à contribuer, qu’il débute ou non. »

À la veille du choc face aux Guépards du Bénin, le Nigeria occupe la troisième place du groupe C, derrière l’Afrique du Sud et le Bénin, actuel leader. Un succès à Uyo est impératif pour espérer décrocher la qualification.