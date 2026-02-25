Nigeria: Éric Chelle conditionne sa prolongation à une importante revalorisation de son contrat

Éric Chelle, le coach malien des Super Eagles, pose ses conditions pour rester à la tête de la sélection nigériane. D’après Informateur.ci, il aurait formulé une exigence financière nettement supérieure à son salaire actuel : 130 000 dollars par mois pour continuer sa mission.

Aujourd’hui, le technicien perçoit environ 50 000 dollars mensuels. Il justifie sa demande par le succès récent de l’équipe, qu’il a conduite jusqu’à la troisième place lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations.

La requête salariale ne serait qu’un volet d’un ensemble plus large : toujours selon la même source, Chelle aurait transmis à la Fédération nigériane de football un dossier composé de 19 points. Il y réclame notamment une marge de manœuvre accrue pour les sélections, les schémas tactiques et l’organisation de la structure technique, ainsi que la prise en charge des rémunérations de ses collaborateurs.

Ambitions personnelles et stratégie de carrière

Conseillé par l’agence Wilders Sport, l’entraîneur affiche également des objectifs de visibilité et de progression professionnelle. Il souhaite capitaliser sur son passage au Nigeria pour se placer sur des opportunités européennes à moyen terme, en s’appuyant sur une exposition internationale renforcée.

Le dossier, comprenant ces 19 exigences, a été remis à la fédération et attend désormais une réponse formelle des instances dirigeantes.