Nigeria: Deux TikTokers condamnés à se marier après la diffusion de leur propre sextape

Un tribunal de Kano, dans le nord du Nigeria, a ordonné à deux TikTokers accusés d’indécence de se marier dans un délai de deux mois, sous peine de sanctions judiciaires, a-t-on appris auprès de Daily Post.

Un tribunal de première instance de Kano, dans le nord du Nigeria, a ordonné à deux influenceurs de TikTok, Idris Mai Wushirya et Basira Yar Guda, de se marier dans un délai de 60 jours, à la suite de la diffusion de vidéos jugées indécentes, a rapporté Daily Post.

La décision, rendue lundi par la magistrate Halima Wali, fait suite à une plainte déposée par le Conseil de censure des films et vidéos de l’État de Kano. Le tribunal a également chargé le conseil religieux Hisbah de faciliter l’union et averti que tout manquement serait considéré comme un outrage au tribunal.

Les deux créateurs de contenu avaient été inculpés pour avoir produit et partagé du matériel considéré comme obscène sur les réseaux sociaux. Mai Wushirya avait déjà été placé en détention provisoire après la diffusion de séquences le montrant dans des scènes romantiques avec Basira Yar Guda.

Les autorités locales estiment que ces vidéos enfreignent les lois de l’État interdisant la production et la diffusion de contenus à caractère sexuellement suggestif.



