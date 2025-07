Nigeria – Décès de Muhammadu Buhari : le président Patrice Talon réagit

Le président béninois Patrice Talon a rendu hommage, samedi 13 juillet, à l’ancien président nigérian Muhammadu Buhari, décédé à Londres à l’âge de 82 ans.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a exprimé sa « profonde tristesse » et salué la mémoire d’« une figure majeure de la politique nigériane ». « En ces moments douloureux, je présente au peuple frère du Nigeria et à ses autorités, nos condoléances les plus attristées », a déclaré le chef de l’État béninois, soulignant sa solidarité et son soutien au voisin nigérian.

Patrice Talon et Muhammadu Buhari avaient entretenu des relations de travail étroites, notamment lors de la fermeture prolongée de la frontière nigériane entre 2019 et 2020. Malgré les tensions, les deux présidents avaient œuvré à une relance du dialogue et à un renforcement de la coopération régionale, en particulier au sein de la CEDEAO.

Figure austère et réputé pour son combat contre la corruption, Muhammadu Buhari a dirigé le Nigeria de 2015 à 2023. Sa disparition laisse un vide dans le paysage politique ouest-africain. Pour le président Talon, son ancien homologue restera un partenaire engagé et respecté, dont l’héritage continuera d’inspirer la coopération entre les nations de la sous-région.