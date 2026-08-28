Soudan : Khartoum lève le couvre-feu et l’état d’urgence

Le Comité de sécurité de l’État de Khartoum a annoncé le 27 août la levée totale du couvre-feu dans la capitale soudanaise et l’abrogation d’un ordre d’urgence en vigueur depuis 2024.

Le Comité de sécurité de l’État de Khartoum a annoncé le 27 août 2026 la levée totale du couvre-feu dans la capitale soudanaise et l’abrogation de l’ordre d’urgence n° 3 de 2024, une nouvelle étape de la normalisation partielle de la ville alors que la guerre se poursuit dans le pays.

Selon cette instance, les habitants peuvent de nouveau circuler et travailler à toute heure, mais les points de contrôle et les patrouilles restent maintenus dans l’État de Khartoum.

Le comité sécuritaire a également indiqué que les étrangers ne pourront pas entrer dans l’État par bus, train ou véhicule public ou privé sans visa d’entrée valide.

Le gouvernement soudanais est revenu à Khartoum le 11 janvier 2026, après sa relocalisation à Port-Soudan, dans un contexte marqué par la reprise de la capitale par l’armée en mai 2025.

Selon les chiffres de l’Organisation internationale pour les migrations cités par le Home Office britannique, 1 683 891 personnes étaient revenues à Khartoum depuis un déplacement interne au 29 mars 2026.

Le Programme alimentaire mondial a annoncé le 9 avril 2026 le retour de son bureau-pays à Khartoum et a décrit l’aéroport comme opérationnel, avec trois vols humanitaires UNHAS par semaine.