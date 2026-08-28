Nigeria : Abuja relance la révision du plan d’emploi des jeunes 2025-2030

Réunis le 24 août dans la capitale nigériane, le ministère fédéral de la Jeunesse et l’OIT ont ouvert la révision du NIYEAP, avec une insistance particulière sur la mise en œuvre et le rôle des employeurs.

Le Nigeria a lancé le 24 août à Abuja la révision du Nigerian Youth Employment Action Plan 2025-2030, un chantier présenté par les autorités et l’Organisation internationale du travail comme une étape clé pour mieux arrimer la politique d’emploi des jeunes aux besoins du secteur privé.

La réunion de parties prenantes a été convoquée par le Federal Ministry of Youth Development avec l’appui technique de l’OIT dans le cadre du projet SEESIN, soutenu par GIZ-SKYE II. Selon Aisha Dirisu pour l’OIT, le plan révisé doit être fondé sur les preuves, orienté vers la mise en œuvre, inclusif et plus attentif aux attentes des entreprises.

Le portail Employment Policy Gateway de l’OIT indique que le Nigeria dispose déjà d’une stratégie d’emploi des jeunes et qu’une nouvelle stratégie est en discussion au sein du gouvernement. Il précise aussi que des consultations nationales avec les employeurs sont prévues et que le NIYEAP cible à la fois l’employabilité, l’entrepreneuriat, l’emploi et l’égalité des droits.

Le ministère fédéral de la Jeunesse présente pour sa part NiYA comme un programme destiné à former 7 millions de jeunes en deux ans et à générer 5 millions d’emplois en trois ans. Ces objectifs sont mis en avant comme l’un des principaux leviers d’insertion économique des jeunes au Nigeria.

Le 12 août 2026, le ministre Ayodele Olawande affirmait que 239 726 jeunes Nigérians avaient déjà été équipés en compétences via NiYA et que 1 215 203 certificats avaient été téléchargés.