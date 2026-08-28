Nigeria : les exportations de carburant bondissent avec la montée en cadence de Dangote

Les expéditions maritimes de produits pétroliers depuis le Nigeria ont atteint 561 000 barils par jour au deuxième trimestre 2026, selon l’U.S. Energy Information Administration. L’agence relie cette progression à la montée en cadence de la raffinerie Dangote et aux perturbations qui ont affecté les flux via le détroit d’Ormuz.

Les expéditions maritimes de produits pétroliers depuis le Nigeria ont atteint en moyenne 561 000 barils par jour au deuxième trimestre 2026, contre 79 000 b/j en 2023, selon l’U.S. Energy Information Administration, qui s’appuie sur des données de Vortexa.

Toujours selon l’EIA, 350 000 b/j de ces volumes ont été exportés au cours du trimestre, contre 46 000 b/j en moyenne en 2023. L’agence attribue cette hausse à la combinaison de la montée en cadence de la raffinerie Dangote et des perturbations durables sur les flux énergétiques passant par le détroit d’Ormuz.

L’EIA indique que l’accélération a suivi l’ouverture de la raffinerie en janvier 2024, puis la fin d’une maintenance et d’une extension en février 2026. S&P Global rapportait en mars, en citant le dirigeant David Bird, que le site avait atteint sa capacité nominale initiale de 650 000 b/j en février et visait 700 000 b/j.

Les exportations maritimes nigérianes vers l’Europe ont atteint 130 000 b/j au deuxième trimestre 2026 et celles vers d’autres pays africains près de 120 000 b/j, selon l’EIA.

Dans le même temps, les importations maritimes nigérianes de produits pétroliers sont tombées à moins de 130 000 b/j au deuxième trimestre 2026, contre près de 400 000 b/j en 2023, toujours d’après l’agence américaine.