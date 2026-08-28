Rwanda : Kigali boucle un financement en euros et en yens adossé au Groupe de la Banque mondiale

Le gouvernement rwandais a annoncé la clôture d'un prêt commercial en deux tranches, dont sa première dette souveraine libellée en yen, avec une maturité de 15 ans et six ans de grâce.

Le Rwanda a annoncé le 26 août 2026 la clôture d’un prêt commercial en deux tranches de 82 millions d’euros et 15 milliards de yens, une opération adossée au Groupe de la Banque mondiale qui marque la première émission souveraine libellée en yen du pays. Kigali cherche ainsi à diversifier ses devises de dette et son accès aux capitaux internationaux.

La tranche en yens constitue une première pour le gouvernement rwandais. L’ensemble du financement affiche une maturité de 15 ans et une période de grâce de six ans, selon les informations communiquées par le ministère rwandais des Finances et de la Planification économique.

Le Groupe de la Banque mondiale avait approuvé le 23 mars 2026 un montage combinant un crédit de 15,4 milliards de yens et une garantie de politique publique de 240 millions de dollars, afin de mobiliser jusqu’à 450 millions de dollars de financement commercial pour le Rwanda.

Le ministère rwandais des Finances et de la Planification économique présente cette opération comme un instrument de diversification des devises de dette et d’allongement du profil de remboursement. Il explique que la période de grâce doit faire débuter le remboursement du principal après l’échéance de l’euro-obligation actuellement en circulation du pays.

Selon le ministère, les fonds doivent alimenter le budget général et soutenir notamment les infrastructures, la santé et la nutrition, l’éducation, l’agriculture, la protection sociale et le développement industriel.