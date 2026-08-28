Burkina Faso : Bloomfield maintient les notes AA et A1 de Coris Bank International

L’agence de notation a confirmé le 26 août 2026 la note AA à long terme et A1 à court terme de Coris Bank International Burkina Faso, avec une perspective stable, tout en signalant des fragilités persistantes dans le portefeuille et l’environnement d’activité.

Bloomfield Investment Corporation a confirmé le 26 août 2026 les notes AA à long terme et A1 à court terme de Coris Bank International Burkina Faso, avec une perspective stable, pour la période allant de juin 2026 au 31 mai 2027.

Cette décision prolonge l’appréciation favorable de l’agence sur la qualité de crédit de la banque, malgré un environnement d’exploitation que Bloomfield décrit comme encore fragile au Burkina Faso.

Bloomfield indique que le total de bilan a atteint 2 997 779 millions FCFA à fin 2025, contre 2 682 791 millions FCFA un an plus tôt. L’agence ajoute que le résultat net 2025 s’est établi à 65 495 millions FCFA, en hausse de 36,6 % par rapport à 2024.

Dans son analyse, Bloomfield relève toutefois une concentration accrue des 50 principaux engagements et un niveau toujours élevé de créances en souffrance. L’agence cite aussi la fragilité du contexte politique et sécuritaire burkinabè parmi les facteurs de risque qui continuent de peser sur la banque.

Créée en janvier 2008 et présentée comme la première filiale bancaire de Coris Holding, Coris Bank International Burkina Faso disposait à fin 2025 d’un capital social de 32 milliards FCFA. Coris Holding en détenait alors 63,61 %, selon les données reprises par Bloomfield.