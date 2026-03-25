Nigeria : calendrier du rassemblement pour les matchs contre l’Iran et la Jordanie

La Fédération nigériane a rendu public le planning du regroupement des Super Eagles à Antalya en vue de la trêve internationale de mars 2026. Ce séjour a été pensé pour offrir au staff et aux joueurs un cadre optimal de préparation avant deux rencontres amicales programmées contre l’Iran et la Jordanie.

Les internationaux sont attendus sur la côte turque le mardi 24 mars. Le lendemain, mercredi, ils effectueront la première séance collective qui marquera le lancement concret du travail prévu par l’encadrement technique.

Un point presse est prévu dès le jeudi 26 mars où le sélectionneur Éric Chelle sera accompagné d’un membre de l’effectif pour exposer les ambitions et les axes de travail fixés pour ces confrontations amicales.

Programme du stage

Le vendredi 27 mars constituera la première épreuve sur le terrain avec la réception de l’Iran. La journée suivante, samedi 28, sera consacrée à la récupération des joueurs, tout en poursuivant les exercices tactiques pour peaufiner les automatismes avant le second rendez-vous.

Avant la clôture du rassemblement, une nouvelle conférence avec le staff est inscrite au calendrier pour le lundi 30 mars, afin de faire le point sur la préparation et communiquer les derniers éléments aux médias.

Le stage s’achèvera le mardi 31 mars par la confrontation contre la Jordanie, qui conclura cette série de matches amicaux et permettra au sélectionneur d’évaluer les options en vue des échéances à venir.