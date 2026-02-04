Nigeria

Nigeria : Attaque à Woro dans le centre-ouest, au moins 162 morts

Au moins 162 personnes ont perdu la vie mardi 3 février lors d’une attaque survenue dans le village de Woro, situé au centre-ouest du Nigeria.

Koffi AMÈGAN
Koffi AMÈGAN
Voir tous ses articles
SéCURITé
88 vues
Nigeria: au moins 162 personnes tuées par des hommes armés dans le centre-ouest du pays
Nigeria: au moins 162 personnes tuées par des hommes armés dans le centre-ouest du pays
1 min de lecture
Google News Commenter

L’événement meurtrier a touché cette localité rurale du pays, provoquant un bilan humain lourd selon les informations disponibles.

Cette attaque intervient alors que le Nigeria renforce ses actions pour faire face à une insécurité persistante, attribuée notamment à des bandes criminelles et à des groupes jihadistes.

Les efforts de lutte contre cette violence endémique sont menés avec l’appui des autorités américaines, conformément aux éléments rapportés.

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
17:02 Football : Majestic et ASF Dioulasso en course pour la deuxième place du Fasofoot
17:01 Football : LDC CAF : ES Tunis retrouve des cadres avant Stade Malien
17:02 Majestic et ASF Dioulasso en course pour la deuxième place du Fasofoot