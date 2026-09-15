Emmy Awards 2026 : Jean Smart entre dans l’histoire avec un cinquième sacre pour « Hacks »

Récompensée pour chacune des cinq saisons de « Hacks », Jean Smart établit un record inédit aux Emmy Awards. L’actrice de 75 ans compte désormais huit trophées dans sa carrière.

Jean Smart a remporté lundi 14 septembre 2026 son cinquième Emmy consécutif de la meilleure actrice dans une série comique pour « Hacks ». Récompensée lors de chacune des cinq saisons de la fiction de HBO Max, l’Américaine de 75 ans signe une performance encore jamais réalisée sur une série de cette durée.

L’actrice a reçu son trophée pendant la 78e cérémonie des Emmy Awards, organisée au Peacock Theater de Los Angeles. Elle était nommée pour son interprétation de Deborah Vance, humoriste de Las Vegas confrontée aux transformations de son métier et à une relation aussi conflictuelle que féconde avec une jeune scénariste.

Selon l’Associated Press et Reuters, Jean Smart devient la première interprète à gagner dans la même catégorie pour chaque saison d’une série comptant plus de trois saisons. « Hacks », lancée en 2021, s’est achevée cette année après cinq saisons.

Ce nouveau prix porte à huit le nombre total d’Emmy Awards remportés par Jean Smart au cours de sa carrière. Son règne continu sur « Hacks » constitue toutefois la particularité du record établi lundi soir.

Reuters souligne que Julia Louis-Dreyfus avait auparavant gagné six fois en sept saisons pour « Veep ». Jean Smart reste derrière ce total pour un même rôle, mais elle n’a connu aucune défaite sur les cinq saisons de « Hacks ».

La catégorie comptait également parmi ses nommées Quinta Brunson pour « Abbott Elementary », Kristen Bell pour « Nobody Wants This » et Ayo Edebiri pour « The Bear ». Le résultat a été annoncé durant la première partie de la cérémonie retransmise en direct sur NBC et Peacock.

Dans les autres premières récompenses de la soirée, Kate O’Flynn a remporté l’Emmy du meilleur second rôle féminin dans une comédie pour « Widow’s Bay », tandis que Matthew Rhys s’est imposé comme meilleur acteur dans une série limitée pour « The Beast in Me ».