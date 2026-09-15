Emmy Awards 2026 : Matthew Rhys signe un doublé historique dans deux catégories majeures

Matthew Rhys a remporté deux Emmy Awards d’interprétation principale le même soir, une première. Déjà sacré en drama en 2018, il devient aussi le premier acteur récompensé comme tête d’affiche dans les trois grands genres télévisés.

Matthew Rhys a remporté deux Emmy Awards d’interprétation principale lundi 14 septembre 2026 à Los Angeles. Récompensé pour « The Beast in Me » puis pour « Widow’s Bay », l’acteur gallois devient le premier interprète à s’imposer dans deux catégories de premier rôle au cours d’une même cérémonie.

Le premier trophée de la soirée lui a été attribué comme meilleur acteur dans une mini-série, une anthologie ou un téléfilm pour « The Beast in Me ». Quelques heures plus tard, il a été désigné meilleur acteur dans une série comique pour « Widow’s Bay », où il incarne le maire Tom Loftis.

Ce doublé porte également Matthew Rhys au sommet d’un autre classement inédit. Après son Emmy du meilleur acteur dans une série dramatique obtenu en 2018 pour « The Americans », il est désormais le premier comédien à avoir gagné un prix d’interprétation principale dans les trois grands genres des Emmy Awards : drama, comédie et série limitée.

Entertainment Weekly relève qu’aucun artiste n’avait jusqu’ici remporté deux prix de premier rôle le même soir. Matthew Rhys est par ailleurs la première personne depuis Stockard Channing, en 2002, à recevoir deux Emmy Awards d’interprétation au cours d’une seule cérémonie. Les deux victoires de l’actrice américaine concernaient alors des seconds rôles.

La victoire de Matthew Rhys dans la catégorie comédie l’opposait à Yahya Abdul-Mateen II pour « Wonder Man », Steve Carell pour « Rooster », Jason Segel pour « Shrinking » et Martin Short pour « Only Murders in the Building ». Son sacre pour « The Beast in Me » a devancé notamment Oscar Isaac, donné favori pour « Beef ».

Lors de sa seconde montée sur scène au Peacock Theater, l’acteur a plaisanté sur le fait de recevoir un nouveau trophée si peu de temps après le premier. Il a surtout salué Katie Dippold, créatrice de « Widow’s Bay », ainsi que l’équipe de cette comédie horrifique lancée au printemps sur Apple TV.

« Widow’s Bay » figurait parmi les révélations de cette 78e cérémonie avec 19 nominations. Avant la soirée principale, la série avait déjà remporté huit prix lors des Creative Arts Emmys, puis s’était distinguée avec les récompenses de Kate O’Flynn et Stephen Root dans les catégories de seconds rôles comiques.

Le doublé de Matthew Rhys intervient durant la même cérémonie que le cinquième sacre consécutif de Jean Smart pour « Hacks », un autre record établi pendant la soirée.