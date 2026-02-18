Nigeria : 38 morts dans l’explosion d’une mine de plomb dans l’État de Plateau

Mercredi 18 février, une explosion survenue dans une mine de plomb de l’État de Plateau, au centre du Nigeria, a entraîné la mort de 38 personnes, ont indiqué des sources locales relayées par l’AFP.

Aliyu Adamu Idris, chef traditionnel de la région, a précisé que 27 autres personnes blessées avaient été transportées en urgence vers des établissements de soin.

Parmi les témoins, un mineur arrivé sur les lieux, Ibrahim Dattijo Sani, a raconté que l’explosion s’est produite dans la matinée, entre 7h30 et 8h, et a confirmé le nombre de victimes évoqué par les responsables locaux.

Les autorités n’ont pas encore communiqué d’éléments détaillés sur les causes de l’explosion ni sur l’identité des personnes décédées; l’enquête et les premières interventions se poursuivent sur le site.

Premiers constats et témoignages

Sur place, les services d’urgence ont pris en charge les blessés et des habitants ont décrit une atmosphère de stupeur et d’effroi après l’accident. Les informations disponibles à ce stade proviennent principalement de responsables et de témoins locaux contactés par les agences de presse.

Le bilan humain transmis par les sources locales reste pour l’heure la principale référence publique, en attendant des confirmations ou des précisions supplémentaires des autorités compétentes.