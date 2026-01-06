Niger: un préfet et des membres de sa famille tués lors d’une attaque à Torodi

Le Niger a de nouveau été endeuillé par une attaque attribuée aux groupes jihadistes.

Dans la nuit du 4 au 5 janvier 2026, le préfet de Torodi, le capitaine Chaïbou Mali, a été assassiné à son domicile, en même temps que plusieurs membres de sa famille. Il s’agit d’une opération ciblée, menée avec une extrême violence.

Située à environ soixante kilomètres au sud-ouest de Niamey, à proximité de la frontière burkinabè, la commune de Torodi se trouve au cœur de la zone instable dite des « trois frontières ». Ce territoire est régulièrement confronté aux incursions de groupes armés, dans un contexte sécuritaire particulièrement dégradé.

Selon les premières informations, les assaillants, lourdement armés, ont lancé un raid nocturne qui n’a laissé aucune possibilité de fuite aux occupants de la maison. L’attaque s’inscrit dans une série d’actions ciblant des représentants de l’État et des civils dans cette région stratégique du Sahel.

Les autorités nigériennes imputent cette opération au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM). Des unités de défense et de sécurité ont été immédiatement déployées pour sécuriser la zone, rassurer les populations et engager la traque des auteurs.

Ce nouvel épisode illustre la persistance de la menace jihadiste dans le sud-ouest du pays, malgré les dispositifs militaires en place.