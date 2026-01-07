Niger: saisie record de plus de dix millions de comprimés de benzhexol à Konni

Une vaste opération antidrogue conduite par l’antenne de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) de Konni, dans la région de Tahoua (Niger), a abouti à la saisie d’une cargaison exceptionnelle de stupéfiants et à l’arrestation de deux individus.

L’information a été rendue publique lundi soir par la télévision nationale nigérienne.

Les forces de sécurité ont mis la main sur 10,8 millions de comprimés de benzhexol, pour une valeur estimée à près d’un milliard de francs CFA, soit environ 1,78 million de dollars.

La marchandise, initialement déclarée comme étant en transit, était transportée à bord d’un camion.

D’après les éléments communiqués par l’OCRTIS, le chargement a finalement été déchargé à Konni avant d’être acheminé par de petits véhicules vers le Nigeria.

Les substances étaient ensuite reconditionnées, dissimulées dans des produits pharmaceutiques, puis réintroduites au Niger. Elles alimentaient aussi bien les circuits locaux que certains sites d’orpaillage, devenus des zones de forte consommation.

Les deux suspects interpellés ont été présentés aux autorités administratives locales et seront prochainement déférés devant la justice.

Réagissant à cette saisie, le préfet du département de Konni, le colonel Issa Yacouba, a salué le professionnalisme des forces engagées. Il a souligné que cette opération « traduit la ferme volonté des autorités de préserver un environnement sain, pacifique et sécurisé, tant au niveau national que dans le département de Konni ».