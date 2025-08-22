Niger: Nathalie Yamb nommée Conseillère spéciale du général Tiani et dotée d’un passeport diplomatique

Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), le général Abdourahamane Tiani, a procédé à une nouvelle nomination qui suscite de vives réactions sur le continent africain. La militante panafricaniste Nathalie Yamb a été officiellement désignée Conseillère spéciale du chef de l’État nigérien et s’est vu délivrer, à cette occasion, un passeport diplomatique nigérien.

L’annonce a été confirmée par Abdourahamane Ouamrou, président de l’ONG Urgences Panafricanistes Niger. Selon lui, ce choix traduit un acte fort de souveraineté :

« Le Général Tiani a fait délivrer un passeport diplomatique pour Nathalie Yamb ! Un acte de souveraineté, un geste d’honneur ! Niamey est désormais la capitale et la plaque tournante du panafricanisme ! L’Afrique restera debout », s’est-il réjoui.

Cette nomination intervient après celle de Kemi Seba, figure du militantisme panafricaniste béninois, déjà nommé Conseiller spécial et détenteur lui aussi d’un passeport diplomatique nigérien.

Contexte et portée politique

Le choix de Nathalie Yamb, souvent surnommée « la Dame de Sotchi » pour ses prises de parole virulentes contre l’ingérence occidentale en Afrique, intervient dans un contexte de tensions entre Niamey et plusieurs puissances étrangères. Récemment, l’Union européenne a sanctionné l’activiste par un gel de ses avoirs et une interdiction de séjour sur son territoire, invoquant ses discours jugés hostiles aux intérêts européens.

Avec ces nominations symboliques et stratégiques, le régime nigérien entend renforcer son positionnement comme l’un des épicentres du mouvement panafricaniste contemporain. Pour ses partisans, Niamey s’affirme de plus en plus comme une capitale politique du panafricanisme, attirant des figures engagées dans le combat pour l’émancipation africaine face aux puissances extérieures.