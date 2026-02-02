Niger : attaques contre le camp de la garde nationale d’Ayorou par l’État islamique au Sahel

De nouveaux affrontements ont été signalés ce lundi 2 février, tôt dans la matinée, au Niger. Des combattants affiliés à l’organisation État islamique dans le Sahel (EIS) ont pris pour cible le camp de la garde nationale situé à Ayorou.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
Voir tous ses articles
ACTUS
418 vues
1 min de lecture
Google News Commenter

SOMMAIRE

Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant

Les autorités n’ont pas encore publié de bilan officiel. Selon des sources liées à la sécurité, l’attaque aurait fait au moins trois morts parmi les militaires et les assaillants auraient emporté trois véhicules dotés de mitrailleuses.

Les éléments armés ont occupé brièvement la caserne avant de se retirer en direction du nord, vers la frontière toute proche, selon les mêmes témoins et responsables locaux.

Contexte et modalité de l’attaque

Ce type d’opération s’inscrit dans une série d’incursions récurrentes dans cette zone frontalière, où la porosité des frontières facilite les mouvements de groupes armés. Les forces de sécurité locales et les autorités régionales n’ont pas encore diffusé de communiqué détaillant les circonstances précises de l’attaque ni les mesures prises pour retrouver les véhicules volés ou pour renforcer la protection des installations militaires dans le secteur.

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
18:32 Football : Football : Samuel Ntamack rejoint Amiens SC
18:32 Football : Redouane Berkane en forme avec Al-Wakrah SC en Qatar Stars League
18:32 Football : Samuel Ntamack rejoint Amiens SC
Benin Web TV 2.0 est disponibleRejoindre Maintenant