Nicholas Brendon, l’acteur de Buffy contre les vampires, est mort à 54 ans

Nicholas Brendon, connu pour son rôle de Xander Harris dans la série culte Buffy contre les vampires, est décédé dans son sommeil vendredi à l’âge de 54 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué transmis au Hollywood Reporter. La famille précise qu’il est mort de causes naturelles.

Ces dernières années, l’acteur avait publiquement évoqué de sérieux problèmes de santé. En 2023, une malformation cardiaque congénitale a été diagnostiquée suite à un infarctus. Il avait également souffert d’un syndrome de la queue-de-cheval, qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales au niveau du dos.

Au-delà de ces problèmes physiques, la trajectoire personnelle de Nicholas Brendon a été marquée par des luttes contre l’addiction et la santé mentale, des épisodes médiatisés et des arrestations. Il s’était exprimé publiquement sur certaines de ces difficultés, notamment lors d’une apparition dans l’émission du Dr. Phil. Ses proches ont récemment décrit une évolution positive et une implication dans des activités artistiques, en particulier la peinture.

Xander Harris, figure centrale d’une série des années 90

Né en 1971 à Los Angeles sous le nom de Nicholas Brendon Schultz, il s’était d’abord orienté vers le baseball avant de se tourner vers le théâtre pour surmonter un bégaiement. Il est devenu porte-parole auprès de la Stuttering Foundation of America, assumant publiquement ce pan de son histoire.

De 1997 à 2003, durant sept saisons, il incarnait Xander Harris, l’ami maladroit et profondément humain de Buffy Summers. Dans un casting où prédominaient des personnages dotés de pouvoirs surnaturels, Xander restait un personnage « ordinaire » dont l’humour et le courage ont contribué à son identification auprès du public. En 2017, à l’occasion du vingtième anniversaire de la série, Nicholas Brendon confiait au Hollywood Reporter que de nombreux fans lui disaient que son personnage leur avait donné confiance pendant leur adolescence.

En parallèle de Buffy, il a poursuivi une carrière télévisuelle et cinématographique. On l’a vu dans la sitcom Kitchen Confidential aux côtés de Bradley Cooper, dans le thriller Psycho Beach Party avec une jeune Amy Adams, et dans plusieurs épisodes de Esprits criminels (Criminal Minds).

Sa famille a souligné sa passion récente pour la peinture, décrivant un artiste investi. Dans le communiqué relayé par la presse, elle évoque un homme « passionné, sensible et infiniment motivé pour créer ».

Nicholas Brendon laisse derrière lui son frère jumeau, Kelly Donovan, né trois minutes après lui. Les deux frères ont partagé l’écran dans deux épisodes de Buffy, dont l’épisode The Replacement.