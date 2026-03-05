Népal : ouverture des bureaux de vote pour les élections législatives anticipées jeudi 5 mars

Jeudi 5 mars 2026, les électeurs népalais ont commencé à se rendre dans les urnes, ont observé des reporters de l’AFP présents sur place. Le scrutin, qui doit s’achever à 17h00, heure locale (11h15 UTC), mobilise près de 19 millions de personnes appelées à voter.

Il s’agit de choisir qui prendra la relève de l’exécutif provisoire installé après les événements violents de septembre 2025.

Ces élections surviennent six mois après un soulèvement, largement porté par la jeunesse, qui a entraîné la chute du précédent gouvernement.

Le vote est perçu comme un test de stabilité politique pour le pays, engagé depuis l’automne dernier dans une période de fortes tensions.

Les résultats détermineront la composition du prochain gouvernement et la direction politique que prendra le Népal dans les mois à venir.

