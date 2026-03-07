Népal : le maire de Katmandou Shah bat l’ex-Premier ministre Oli aux législatives

Balendra Shah, ancien rappeur aujourd’hui maire de Katmandou, a remporté la confrontation électorale qui l’opposait à l’ex-Premier ministre KP Sharma Oli dans la circonscription de Jhapa-5, lors du scrutin législatif tenu le jeudi 5 mars, selon les résultats publiés par la Commission électorale.

Au dernier comptage partiel officiel, «Blen» Shah, 35 ans, totalisait un peu plus de 47 500 suffrages, un score qui le place hors de portée de son rival KP Sharma Oli, âgé de 74 ans.

KP Sharma Oli, dont l’exécutif avait été évincé en septembre 2025 à la suite d’un mouvement de contestation mené par une forte mobilisation de la Génération Z, perd ainsi ce duel politique majeur.