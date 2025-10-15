N’dali: un important lot d’armes saisi dans un camion d’oranges

Un important lot d’armes de guerre a été saisi ce lundi 13 octobre 2025 dans la commune de N’dali, au nord du Bénin.

L’opération, conduite par les éléments du service de lutte contre la fraude Borgou-Alibori sous la supervision du colonel Rodrigue Alofa, a permis d’intercepter 16 fusils d’assaut et 775 cartouches soigneusement dissimulés dans un camion transportant des sacs d’oranges.

Le véhicule, immatriculé au Bénin et en provenance de Parakou à destination de Kalalé, a été soumis à une fouille approfondie sur instruction du colonel Alofa. C’est au cours de ce contrôle que les agents ont découvert la cargaison illicite, habilement dissimulée parmi les produits agricoles.

Le conducteur du camion a immédiatement été interpellé et placé en garde à vue. Une enquête judiciaire a été ouverte afin d’identifier les réseaux impliqués, de déterminer la provenance exacte des armes et d’établir leur destination finale.

Cette saisie spectaculaire illustre une nouvelle fois la vigilance accrue des forces de sécurité dans le nord du pays, une région particulièrement sensible en raison des menaces transfrontalières.

Il y a un an, la même unité douanière avait déjà mis la main sur plusieurs milliers de cartouches dissimulées dans des tricycles, confirmant la persistance des tentatives de trafic dans cette zone stratégique.

