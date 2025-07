Nationalité béninoise: trois Afro-descendants reçoivent leurs premières attestations officielles

Le gouvernement béninois a franchi une étape historique ce samedi en remettant les premières attestations de nationalité béninoise à trois Afro-descendants. Il s’agit de Joseph Gabendy, Smeralda David Romuald et Harris CiaraPrincess, bénéficiaires de la loi sur la reconnaissance de la citoyenneté aux descendants d’Africains déportés.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’application de la loi n° 2024-31 du 2 septembre 2024, suivie de son décret d’application adopté en novembre de la même année. Elle vise à offrir une reconnaissance légale et symbolique aux millions de descendants de la traite négrière, en leur permettant d’établir un lien de droit avec leurs racines africaines.

Dans cette dynamique, le gouvernement béninois avait lancé, le 4 juillet 2025, la plateforme numérique multilingue « My Afro Origins », conçue pour centraliser les demandes de reconnaissance de nationalité. Accessible depuis l’étranger, ce portail représente une porte d’entrée vers une reconnaissance officielle et structurée.

Présent lors de la cérémonie, le ministre de la Justice, Yvon Détchenou, a salué un acte de réparation mémorielle. Il a rappelé que cette démarche reflète l’engagement du Bénin à assumer sa part d’histoire tout en tendant la main à sa diaspora dispersée à travers le monde.

L’attestation remise aujourd’hui constitue une première reconnaissance formelle. Elle ouvre la voie à l’obtention de la nationalité béninoise pleine et entière, conditionnée notamment à un séjour effectif sur le territoire dans un délai de trois ans après l’éligibilité.

Au-delà d’un simple acte administratif, cette mesure s’inscrit dans une volonté de réconciliation historique. Le Bénin affirme ainsi sa place dans le concert des nations africaines qui œuvrent à renforcer les liens culturels, économiques et affectifs avec leurs diasporas respectives. Un pas de plus vers une mémoire apaisée et un avenir partagé.