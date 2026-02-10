Naples – Como (Coupe d’Italie) : quelle chaîne pour suivre le match en direct

Mardi soir, à 20h00 GMT, le Stadio Diego Armando Maradona sera le théâtre d’un quart de finale de la Coupe d’Italie opposant Naples à Como. Le rendez-vous promet d’être suivi avec attention par les supporters et les observateurs du football italien.

Sur le papier, la rencontre pourrait tourner au duel déséquilibré : Naples peine à verrouiller sa zone défensive et doit composer avec plusieurs joueurs indisponibles, tandis que Como a prouvé qu’il sait transformer très vite ses opportunités en danger, notamment grâce à des éléments comme Paz et Morata. L’issue dépendra largement de la capacité des deux équipes à garder leur sang-froid lorsque le match changera de rythme.

Pour ceux qui souhaitent suivre la partie en direct, plusieurs diffuseurs proposent de retransmettre la rencontre. Pensez à vérifier les horaires locaux et les offres de streaming selon votre pays.

Chaînes de diffusion

Parmi les bouquets qui annoncent la diffusion figurent Canal Live, Canal+, beIN Sport, Sky Sports, New World TV, Super Sport TV et DAZN TV. Selon votre zone géographique, il sera possible d’accéder au match via les chaînes télévisées mentionnées ou leurs plateformes numériques associées.