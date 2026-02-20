Muriel Robin en larmes dans Les rencontres du Papotin

Muriel Robin a été prise par surprise et émue aux larmes lors d’une interview sans filet réalisée par la rédaction du journal Le Papotin au Festival de l’Alpe d’Huez. Conçue par Éric Toledano et Olivier Nakache et mise en images par Henri Poulain, l’émission « Les rencontres du Papotin » privilégie la spontanéité et l’authenticité : ici, les questions viennent d’une rédaction composée de jeunes journalistes non professionnels porteurs de troubles du spectre autistique.

L’entretien s’est déroulé dans le cadre du festival, avec pour décor les montagnes enneigées et le calme hivernal de la station, un écrin qui a favorisé un échange intime et peu conformiste. L’absence d’animateur vedette et d’un conducteur rigide laisse la place à des entretiens dénués de formatage médiatique, où les silences et les instants non maîtrisés font partie du récit.

Le principe du Papotin est revendiqué sans ambages : « On peut tout dire au Papotin, mais surtout, tout peut arriver ». C’est cette liberté que la rédaction a appliquée lors de sa rencontre avec la comédienne et humoriste, reconnue pour sa franchise et son engagement. Muriel Robin est venue avec la volonté d’un échange vrai et s’est prêtée au jeu proposé par ces jeunes journalistes.

Un échange sans filtre où l’émotion a pris le dessus

Dans ce format atypique, les questions sont posées telles qu’elles naissent chez les rédacteurs, sans barrières ni déroulé préétabli. Les sujets abordés incluent le parcours de Muriel Robin, ses débuts, ses doutes et son rapport au succès et au regard d’autrui. La tonalité de l’entretien a alterné entre humour et confidences profondes, la comédienne répondant avec la même sincérité qui la caractérise sur scène.

La singularité de l’émission tient aussi à sa rédaction : une quarantaine à cinquantaine de jeunes journalistes non professionnels, tous porteurs de troubles du spectre autistique, co-construisent les questions et participent à l’animation de l’échange. Leur approche directe et souvent imprévisible modifie la dynamique habituelle d’une interview traditionnelle.

Au terme de l’entretien, un moment inattendu a transformé la rencontre en instant fort. Un membre de la rédaction s’est approché du micro et, sans prévenir, a entonné « Elle s’en moque », titre associé à Johnny Hallyday. La voix, fragile mais déterminée, a résonné dans l’air froid de l’Alpe d’Huez.

Muriel Robin, d’abord souriante, a vu son expression évoluer au fil de la chanson. L’émotion a gagné la comédienne ; les paroles ont pris un sens intime et des larmes ont fini par apparaître, traduisant la puissance du geste simple et non scénarisé posé par les jeunes journalistes du Papotin.