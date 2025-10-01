Munich : la Fête de la bière suspendue après incendie et explosion

En Brève

La célèbre Fête de la bière de Munich a été provisoirement fermée mercredi 1er octobre après un incendie suivi d’une explosion dans le nord de la ville, qui ont fait au moins une victime, a indiqué la police; des engins explosifs ont été découverts dans un immeuble résidentiel où l’incident s’est produit et les autorités enquêtent sur un éventuel lien entre cet épisode et la fête, qui se tient près du centre de la capitale bavaroise.