Mourinho: « je reste le plus grand entraîneur de l’histoire de Chelsea »

En conférence de presse avant le duel face aux Blues, le coach de Benfica, José Mourinho, a assuré qu’il restait « le plus grand entraîneur de l’histoire de Chelsea », fort de ses trois titres de Premier League.

À la veille du choc de Ligue des champions entre Benfica et Chelsea, José Mourinho n’a pas manqué de rappeler son héritage à Stamford Bridge. En conférence de presse, l’actuel coach de Benfica a affirmé rester « le plus grand » manager de l’histoire du club londonien.

« J’ai remporté trois titres de Premier League et d’autres trophées, dont la FA Cup. Je suis le plus grand jusqu’à ce que quelqu’un en gagne quatre », a lancé le Portugais, soulignant qu’aucun autre entraîneur n’a encore égalé ce palmarès en championnat.

Mourinho a également salué la trajectoire des Blues, rappelant que le club a continué à soulever des trophées majeurs, notamment la Ligue des champions, après son départ.