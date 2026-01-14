Accueil En Brève Motion de censure de LFI contre le Mercosur rejetée

Motion de censure de LFI contre le Mercosur rejetée

L’Assemblée nationale a rejeté mercredi la motion de censure déposée par La France insoumise contre le gouvernement de Sébastien Lecornu, visant à protester contre la signature, samedi, du traité de libre-échange entre l’Union européenne et les pays du Mercosur. La motion a recueilli 256 voix, loin des 288 requis, la droite et le Parti socialiste ayant refusé de s’y associer, et une motion de censure du Rassemblement national sur le même sujet devrait connaître le même sort. Bien que la France ait voté contre la signature de l’accord, l’extrême droite et la gauche hors PS ont dénoncé une « opposition de façade » qui n’a pas empêché la conclusion du traité. Le Premier ministre a quant à lui fustigé « les tireurs couchés » qui « tirent dans le dos de l’exécutif » avec des motions de censure alors que le pays doit « affronter des dérèglements internationaux ».