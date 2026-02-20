Mort d’Eric Dane : Johnny Depp l’a logé gratuitement jusqu’à son dernier souffle

Eric Dane, connu pour ses rôles dans Grey’s Anatomy et Euphoria, est décédé le jeudi 19 février à l’âge de 53 ans, après dix mois de lutte contre la maladie de Charcot. Selon plusieurs médias, l’acteur a bénéficié d’une aide discrète et soutenue de son ami Johnny Depp qui, pour alléger ses difficultés financières et médicales, l’a accueilli gratuitement dans l’une de ses propriétés à Los Angeles et a pris en charge une partie de ses frais de traitement.

Le diagnostic de sclérose latérale amyotrophique (SLA), rendu public courant 2025, a conduit à une dégradation rapide de l’état de santé d’Eric Dane. Au fil des derniers mois, la progression de la maladie lui a fait perdre l’usage d’un bras et l’a contraint à se déplacer en fauteuil roulant. Malgré ces contraintes physiques, l’acteur a poursuivi certains engagements professionnels et publics, et a exprimé sa volonté de contribuer à la sensibilisation sur la SLA.

Les aides apportées par Johnny Depp, rapportées par le Daily Mail et relayées par la presse people, ont été menées sans communication officielle. Outre le logement fourni sans loyer, Johnny Depp a proposé de couvrir les traitements et d’assumer les charges financières restantes, invitant Eric Dane à “demander ce qu’il voulait” afin de diminuer le stress lié aux dépenses médicales et lui permettre de se concentrer sur sa santé.

Johnny Depp n’a rien demandé, Eric Dane a eu un ami en or

La sclérose latérale amyotrophique, connue sous le nom de maladie de Charcot, est une pathologie neurodégénérative qui provoque une paralysie progressive des membres et compromet progressivement les fonctions motrices. Après l’annonce du diagnostic, l’état d’Eric Dane s’est aggravé rapidement : perte partielle de mobilité, recours au fauteuil roulant et adaptation des conditions de tournage pour la série Euphoria, où son personnage apparaîtra dans la saison 3 assis en fauteuil roulant, selon les informations disponibles.

Malgré la maladie, Eric Dane a souhaité continuer à travailler et à s’engager publiquement pour la recherche et la sensibilisation à la SLA. Les sources indiquent que Johnny Depp a privilégié la discrétion dans son soutien, sans communication publique ni mise en avant médiatique. L’aide a couvert l’hébergement à Los Angeles et des prises en charge financières destinées à alléger les frais liés aux traitements médicaux.

Les derniers mois de la vie d’Eric Dane ont été marqués par une forte détérioration physique mais aussi par une volonté de maintenir des liens professionnels et familiaux. Il est décédé entouré de sa famille. Il laisse derrière lui son épouse et leurs deux filles.