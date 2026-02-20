Mort d’Eric Dane à 53 ans : hommages et silences parmi les stars de Grey’s Anatomy

Eric Dane, connu pour son rôle de Mark Sloan dans Grey’s Anatomy, est décédé le 19 février 2026 à l’âge de 53 ans des suites de la maladie de Charcot, a rapporté la presse. Sa disparition a déclenché une vague d’hommages sur les réseaux sociaux et parmi les professionnels du cinéma et de la télévision.

L’acteur laisse derrière lui deux filles, Billie Beatrice et Georgia Géraldine, nées de sa relation avec la comédienne Rebecca Gayheart. Outre son rôle emblématique dans Grey’s Anatomy, Eric Dane avait participé à la cinquième saison de Charmed et figuré au générique de plusieurs productions, dont des films comme Valentine’s Day.

L’annonce de son décès a été largement relayée par les médias et a suscité des messages de condoléances, des photos et des souvenirs publiés par des collègues et des amis. Certains anciens partenaires de tournage ont partagé des photographies et des anecdotes sur les réseaux sociaux, tandis que d’autres sont restés silencieux.

Pluie d’hommages sur les réseaux sociaux

Parmi les réactions les plus visibles, plusieurs acteurs de Grey’s Anatomy ont publié des hommages. Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt), James Pickens Jr. (Dr. Richard Webber) et Sarah Drew (Dr. April Kepner) ont diffusé des images accompagnées de messages tels que « Rest in Peace, Buddy ». Kim Raver (Dr. Teddy Altman) a qualifié Eric Dane de « lumière », évoquant son regard malicieux et son sens du timing comique sur le plateau.

Alyssa Milano, qui a partagé l’affiche avec lui dans Charmed, a publié plusieurs photos et un long message rappelant leur collaboration et leur relation passée. Dans ses propos repris par la presse, elle évoque l’« éclat dans l’œil » d’Eric Dane et son humour mordant, soulignant l’impact personnel qu’il avait sur ceux qui l’entouraient.

Nina Dobrev, co-vedette dans le film Sauvée par amour (2022), a rendu hommage à un homme qu’elle décrit comme « chaleureux, généreux, prévoyant et tellement passionné par son travail ». Elle a également exprimé l’espoir que la mort d’Eric Dane puisse conduire à davantage de recherches, de sensibilisation et de progrès vers un traitement de la maladie de Charcot.

Ashton Kutcher, qui a collaboré avec Eric Dane dans Valentine’s Day, a mentionné la passion de l’acteur pour le sport dans un message évoquant la ligue amicale de football « Franklin Strip Fanatics » et la camaraderie qu’il partageait avec ses partenaires de jeu.

La maladie de Charcot, également connue sous l’acronyme ALS (sclérose latérale amyotrophique), est une maladie neurodégénérative touchant les motoneurones et entraînant une faiblesse progressive des muscles. Les appels à la sensibilisation et à l’avancement des recherches formulés par certains collègues font écho aux conséquences de cette pathologie dans le monde médical et auprès des familles touchées.

Plusieurs messages et photos publiés en mémoire d’Eric Dane sont désormais diffusés sur les comptes officiels de personnalités et dans la presse spécialisée, tandis que d’autres acteurs de la série n’ont, pour l’heure, pas publié de réaction publique.