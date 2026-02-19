Mort de Werenoi : le producteur condamné pour violences et recherché par un mandat d’arrêt

Babiry Sacko, dit Babs, producteur du rappeur Werenoi, a été condamné jeudi par le tribunal correctionnel de Bobigny et fait l’objet d’un mandat d’arrêt après son absence à l’audience : selon les comptes rendus judiciaires, il a écopé d’une peine de prison ferme pour des violences commises contre une proche du défunt artiste, violences survenues lors d’un rendez‑vous nocturne dans l’arrière‑salle d’un bar où il lui réclamait une importante somme d’argent.

Le prononcé du tribunal a été relayé par Le Figaro qui précise qu’un mandat d’arrêt a été lancé contre le producteur. Des éléments de procédure rendent compte de plusieurs mesures et de montants pénaux attachés à la condamnation : outre la peine de prison, le dossier fait état d’une amende et de la révocation partielle d’un sursis antérieur.

Sur les réquisitions, le parquet avait, lors des débats, demandé une peine aménagée d’un an d’emprisonnement en semi‑liberté et l’interdiction d’entrer en relation avec la victime pendant trois ans. D’après des confrères cités dans le dossier, le tribunal aurait par ailleurs prononcé une peine de deux ans d’emprisonnement, dont une année assortie d’un sursis, et décidé la révocation partielle d’un sursis de quatre mois ; une amende de 10 000 euros est également mentionnée dans les compte‑rendus.

Sept jours d’ITT pour la victime

La plaignante, identifiée sous le prénom et l’initiale Fatima B., 35 ans, a décrit les faits lors de sa déposition : elle affirme avoir été agressée dans l’arrière‑salle d’un bar à chicha de Montreuil dans la nuit du 22 mai par Babiry Sacko et plusieurs membres de son entourage professionnel. Les blessures et le traumatisme psychologique ont été évalués à sept jours d’incapacité totale de travail (ITT) pour coups et traumatisme psychologique.

Au procès, la défense de Babs a invoqué à plusieurs reprises l’existence d’un envoi d’un « million d’euros » adressé selon lui à Jérémy — nom de scène de Werenoi — pour l’achat d’un bien immobilier à Dubaï, somme que le producteur affirme toujours réclamer à la plaignante. La victime a nié toute implication dans une telle opération, qualifiant les allégations de « magouille » lors de ses déclarations.

Le dossier comporte également la mention de l’absence du prévenu à l’audience au moment du prononcé, circonstance qui a conduit le tribunal à ordonner un mandat d’arrêt selon les éléments publiés par la presse. Les modalités exactes d’exécution de la peine et les suites procédurales immédiates figurent dans le dossier judiciaire transmis au tribunal correctionnel de Bobigny.

Pour mémoire, le rappeur Werenoi (Jérémy Bana Owona) est décédé le 17 mai 2025 d’une défaillance cardiaque à l’âge de 31 ans. Son label, PLR Music, avait annoncé un rassemblement le 30 janvier 2026 pour lui rendre hommage, date à laquelle l’artiste aurait célébré son 32e anniversaire.