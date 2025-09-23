PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img

Mondial U20 2025: la liste du Maroc pour la phase finale

Football
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
Accueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Football image/svg+xml Mondial U20 2025: la liste du Maroc pour la phase finale
Des joueurs U20 du Maroc
Des joueurs U20 du Maroc@Africatopsports
-Publicité-
. .

Le sélectionneur Mohamed Ouahbi  a dévoilé la liste des joueurs du Maroc retenus pour la Coupe du monde junior 2026. La compétition aura lieu au Chili, du 27 septembre au 19 octobre.

Encore quelques jours et la planète foot vibrera au rythme de la Coupe du monde junior. Le tournoi est prévu au Chili, du 27 septembre au 19 octobre. Quatre équipes africaines seront de la partie. Egalement dans le lot, le Maroc a déjà dévoilé sa liste des joueurs retenus pour la compétition.

Le sélectionneur Mohamed Ouahbi a fait appel à un groupe de 21 lionceaux. Une liste composée à majorité de joueurs évoluant à l’extérieur. Logé dans une poule assez relevée, le Maroc entre en lice le dimanche 28 septembre contre le champion d’Europe, l’Espagne.

Liste du Maroc pour la coupe du monde U20:

Gardiens de but : Benchaouch Yanis (AS Monaco), Gomis Ibrahim (Olympique de Marseille), Mesbahi Abdelhakim (AS FAR)

Défenseurs : Kebdani Mohammed (AS FAR), Baouf Ismaël (SC Cambuur), Koutoune Hamza (OGC  Nice), Maamar Ali (RSC Anderlecht), Majni Mohamed Taha (Union Touarga), Smail Bakhty (SK Sturm Graz), Zahouani Fouad (Union Touarga)

- Publicité-

Milieux de terrain : Byar Naim (FC Bologne), El Hadaad Saad (FC Venise), Essadak Houssam (Union Touarga), Khalifi Yassine (Sporting Charleroi), Tajaouart Anas (RSC Anderlecht)

Attaquants : Boumassaoudi Ilias (Den Bosch), El Bahraoui Younes (KACM Marrakech), Hamony Mohamed (Girone), Gessime Yassine (USL Dunkerque), Maamma Othmane (Watford), Zabiri Mohamed Yassir (FC Famalicao)

-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Europe

Ballon d’Or 2025: la France rejoint l’Argentine au sommet du palmarès

Europe

Ballon d’Or 2025: Neymar indigné par la 5è place de Raphinha

Monde

Ballon d’Or 2025: Lionel Messi savoure le sacre d’Ousmane Dembélé

Europe

Ballon d’Or 2025: Mbappé 7è, Salah 4è, le classement général

Europe

Ballon d’Or 2025: Kylian Mbappé réagit au sacre d’Ousmane Dembélé

Europe

Ousmane Dembélé remporte le Ballon d’Or 2025, Aitana Bonmati s’offe le Ballon d’Or féminin

Europe

Ballon d’Or 2025: Iniesta refuse de trancher entre Dembélé et Yamal

Europe

Ballon d’Or 2025: seulement deux joueurs africains dans le top 10

Europe

Ballon d’Or 2025: Luis Enrique élu entraineur de l’année, Donnarumma meileur gardien de but

Europe

Ballon d’Or 2025: Lamine Yamal conserve le trophée Kopa 

VOIR TOUS LES FLASHS