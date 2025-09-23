Mondial U20 2025: la liste du Maroc pour la phase finale

Le sélectionneur Mohamed Ouahbi a dévoilé la liste des joueurs du Maroc retenus pour la Coupe du monde junior 2026. La compétition aura lieu au Chili, du 27 septembre au 19 octobre.

Encore quelques jours et la planète foot vibrera au rythme de la Coupe du monde junior. Le tournoi est prévu au Chili, du 27 septembre au 19 octobre. Quatre équipes africaines seront de la partie. Egalement dans le lot, le Maroc a déjà dévoilé sa liste des joueurs retenus pour la compétition.

Le sélectionneur Mohamed Ouahbi a fait appel à un groupe de 21 lionceaux. Une liste composée à majorité de joueurs évoluant à l’extérieur. Logé dans une poule assez relevée, le Maroc entre en lice le dimanche 28 septembre contre le champion d’Europe, l’Espagne.

Liste du Maroc pour la coupe du monde U20:

Gardiens de but : Benchaouch Yanis (AS Monaco), Gomis Ibrahim (Olympique de Marseille), Mesbahi Abdelhakim (AS FAR)

Défenseurs : Kebdani Mohammed (AS FAR), Baouf Ismaël (SC Cambuur), Koutoune Hamza (OGC Nice), Maamar Ali (RSC Anderlecht), Majni Mohamed Taha (Union Touarga), Smail Bakhty (SK Sturm Graz), Zahouani Fouad (Union Touarga)

Milieux de terrain : Byar Naim (FC Bologne), El Hadaad Saad (FC Venise), Essadak Houssam (Union Touarga), Khalifi Yassine (Sporting Charleroi), Tajaouart Anas (RSC Anderlecht)

Attaquants : Boumassaoudi Ilias (Den Bosch), El Bahraoui Younes (KACM Marrakech), Hamony Mohamed (Girone), Gessime Yassine (USL Dunkerque), Maamma Othmane (Watford), Zabiri Mohamed Yassir (FC Famalicao)

اللائحة المستدعاة لمنتخبنا الوطني لأقل من 20 سنة لكأس العالم لأقل من 20 سنة — تشيلي 2025



🚨 Squad list is ready for the FIFA U-20 World Cup Chile 2025™#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/kvgTqpo9K9 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) September 19, 2025