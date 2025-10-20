Mondial Féminin U17 2025: Maroc – Italie, Nigeria – France, le programme de la 2è journée

Découvrez les rencontres au programme cette semaine, comptant pour la deuxième journée des phases de poule de la Coupe du monde féminine U17. Plusieurs chocs sont à l’honneur.

La Coupe du monde féminine U17 se poursuit cette semaine avec les rencontres de la deuxième journée. Massacré d’entrée par le Brésil, le Maroc va tenter de se relancer contre l’Italie. Un gros défi pour les jeunes Lionnes qui vont devoir sortir l’artillerie lourde pour ne pas quitter prématurément le tournoi. Même objectif pour le Cameroun qui défie la Corée du nord, triple vainqueur de la compétition (2008, 2016 et 2024).

Dans les autres rencontres, la Zambie affrontera le Japon, le Nigeria sera face à la France et la Côte d’Ivoire va croiser les crampons avec la Colombie.

Programme de la 2è journée de la phase de groupes à la coupe du monde féminine U17

Mardi 21 octobre 2025 :

13h00 :

Corée du nord vs Cameroun

16h00 :

Costa Rica vs Brésil

Etats-Unis vs Chine

19h00 :

Maroc vs Italie

Pays-Bas vs Mexique

Norvège vs Equateur

Mercredi 22 octobre 2025 :

13h00 :

Espagne vs Corée du sud

16h00 :

Samoa vs Canada

Japon vs Zambie

19h00 :

Nigéria vs France

Côte d’Ivoire vs Colombie

Paraguay vs Nouvelle-Zélande