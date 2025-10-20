Mondial Féminin U17 2025: Maroc – Italie, Nigeria – France, le programme de la 2è journée
Découvrez les rencontres au programme cette semaine, comptant pour la deuxième journée des phases de poule de la Coupe du monde féminine U17. Plusieurs chocs sont à l’honneur.
La Coupe du monde féminine U17 se poursuit cette semaine avec les rencontres de la deuxième journée. Massacré d’entrée par le Brésil, le Maroc va tenter de se relancer contre l’Italie. Un gros défi pour les jeunes Lionnes qui vont devoir sortir l’artillerie lourde pour ne pas quitter prématurément le tournoi. Même objectif pour le Cameroun qui défie la Corée du nord, triple vainqueur de la compétition (2008, 2016 et 2024).
Dans les autres rencontres, la Zambie affrontera le Japon, le Nigeria sera face à la France et la Côte d’Ivoire va croiser les crampons avec la Colombie.
Programme de la 2è journée de la phase de groupes à la coupe du monde féminine U17
Mardi 21 octobre 2025 :
13h00 :
Corée du nord vs Cameroun
16h00 :
Costa Rica vs Brésil
Etats-Unis vs Chine
19h00 :
Maroc vs Italie
Pays-Bas vs Mexique
Norvège vs Equateur
Mercredi 22 octobre 2025 :
13h00 :
Espagne vs Corée du sud
16h00 :
Samoa vs Canada
Japon vs Zambie
19h00 :
Nigéria vs France
Côte d’Ivoire vs Colombie
Paraguay vs Nouvelle-Zélande