Mondial 2026 – Recours du Nigeria contre la RDC: la décision de la FIFA se fait toujours attendre

Alors que la sélection nigériane est annoncée dans un tournoi amical à Amman, la décision toujours attendue de la FIFA concernant le recours contre la RD Congo pourrait bouleverser son calendrier international.

Plus tôt cette semaine, la Fédération nigériane de football (NFF) a confirmé la participation des Super Eagles à un tournoi international sur invitation à quatre nations, prévu à Amman, en Jordanie. Le pays hôte sera accompagné de l’Iran et du Costa Rica pour cette compétition amicale, programmée lors de la prochaine fenêtre internationale masculine de la FIFA.

Problème : cette période coïncide avec celle des barrages intercontinentaux de la Coupe du monde. Une situation délicate, d’autant que la NFF a saisi la FIFA après l’élimination du Nigeria face à la RD Congo lors des barrages africains, perdus aux tirs au but. L’instance nigériane conteste l’utilisation présumée de joueurs non éligibles par la sélection congolaise.

Cette incertitude alimente les inquiétudes des supporters. « Bien sûr, la NFF est dans l’incertitude, comme nous tous », a confié Ope Adebari, analyste sportif, journaliste et producteur à News Central, au Daily Post. Selon lui, la décision de maintenir la participation au tournoi jordanien peut se comprendre. « Il est logique de passer à l’étape suivante et d’intégrer les Super Eagles à ce tournoi à quatre nations, alors qu’ils se préparent pour leur participation à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations », a-t-il expliqué.

Reste une question majeure : pourquoi la FIFA tarde-t-elle à rendre son verdict dans le litige opposant la NFF à la RD Congo ? « Je suis assez curieux de savoir pourquoi l’annonce du verdict a pris autant de temps », a poursuivi Adebari. « Cette période d’attente a laissé place aux rumeurs. Je sais que les membres du panel se sont réunis il y a deux semaines, mais depuis, c’est le silence radio. »

L’analyste invite toutefois au pragmatisme. « À mon avis, les Nigérians devraient aller de l’avant. Je ne pense pas qu’aucun des joueurs congolais ait eu des documents douteux concernant sa citoyenneté. » Quel que soit le verdict final, ses conséquences seront importantes. « Si l’appel du Nigeria est accepté, cela signifie que l’équipe participera au barrage intercontinental de la Coupe du monde, qui se déroulera au Mexique », a-t-il conclu. « Cela signifierait également que les Super Eagles ne pourraient pas participer au tournoi à quatre nations prévu en Jordanie. »



