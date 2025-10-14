Mondial 2026 (Q): où suivre en direct le choc Nigeria – Bénin ce mardi?

Le Nigeria reçoit le Bénin ce mardi à Uyo, dans le cadre de la 10è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Où suivre la rencontre en direct?

La dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique s’achève ce mardi, avec notamment les rencontres du groupe C. Une poule encore indécise avec trois équipes qui peuvent encore arracher leur qualification.

Les Guépards n’ont besoin que d’un nul face aux Super Eagles pour décrocher leur ticket. Les Bafana Bafana devront battre le Rwanda, tandis que le Nigeria doit impérativement s’imposer face au Bénin et espérer un faux pas sud-africain.

Pour suivre en direct le match Nigeria vs Bénin, les supporters pourront se rabattre sur DSTV, Supersport, New World Sport, Bein Sport, SRTV, FIFA TV, qui vont assurer la retransmission de ce derby ouest-africain. Le coup d’envoi du match est à 17 heures (GMT+1).

