Mondial 2026 (Q): les compos officielles de Nigeria vs Bénin

Le Nigeria reçoit le Bénin ce mardi à partir de 17h, dans le cadre de la 10è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les onze entrants des deux formations sont tombées.

Le Bénin et le Nigeria s’affrontent ce mardi à Uyo (17h, GMT+1), dans le cadre de la 10è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Une rencontre décisive pour les Guépards, qui visent le billet qualificatif pour le Mondial américain. Mais en face, les Nigérians, vont jouer leurs dernières cartes. Voici les compos officielles des deux équipes.

Nigeria : Nwabali, Fredrick, Bassey, Ajayi, Zaidu, Ndidi, Iwobi, Chukwueze, Simon, Adams, Osimhen

Bénin XI 

1-Marcel DANDJINOU (GK)
3-Tamimou OUOROU
6-Olivier VERDON
13-Mohamed TIJANI
4-Cédric HOUNTONDJI
12-David KIKI
8-Imourane HASSANE
19-Dodo DOKOU
17-Andréas HOUNTONDJI
10-Tosin AIYEGUN
9-Steve MOUNIÉ (C)

