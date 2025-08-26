PAR PAYS
Mondial 2026 (Q): la pré-liste du Rwanda

Afrique-Sport
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Les Amavubi du Rwanda célèbrent leur victoire contre le Bénin
Le Rwanda a augmenté ses chances de se qualifier pour la phase finale de la CAN 2025 après avoir battu le Bénin 2-1, mardi 15 octobre, au stade Amahoro. Photo d'Emmanuel Dushimimana
Le Rwanda a dévoilé une liste provisoire pour le rassemblement de septembre, comptant pour la reprise des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Plusieurs nouveaux joueurs jonchent ce groupe.

Les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique reprennent en septembre prochain. Egalement en lice pour la phase finale, le Rwanda affronte le Nigeria et le Zimbabwe, les 6 et 9 septembre. Deux rendez-vous importants, comptant pour les 7è et 8è journées des phases qualificatives.

Deuxièmes du groupe C, à égalité avec les Guépards du Bénin (3è), les Amavubi visent les six points de la victoire pour se rapprocher de la qualification pour la phase finale. Pour ces deux matchs, le sélectionneur du Rwanda a dévoilé un groupe provisoire de 27 joueurs.

Le coach des Amavubi a misé sur plusieurs jeunes talents au détriment des expérimentés pour cette conquête. Un choix fort qui fait déjà polémique au pays.

La liste provisoire du Rwanda:

