Mondial 2026 (Q): la liste de l’Angleterre, sans Bellingham et Foden

Thomas Tuchel a dévoilé sa liste pour le rassemblement d’octobre avec deux absences de poids : Jude Bellingham et Phil Foden. Les Three Lions affronteront le pays de Galles en amical avant un dernier rendez-vous décisif en Lettonie pour valider leur billet au Mondial 2026.

Les Three Lions disputeront un match amical face au pays de Galles la semaine prochaine, avant de se déplacer en Lettonie pour leur ultime rencontre de qualification à la Coupe du monde 2026.

