Mondial 2026 (Q): la liste de l’Angleterre, sans Bellingham et Foden
Thomas Tuchel a dévoilé sa liste pour le rassemblement d’octobre avec deux absences de poids : Jude Bellingham et Phil Foden. Les Three Lions affronteront le pays de Galles en amical avant un dernier rendez-vous décisif en Lettonie pour valider leur billet au Mondial 2026.
Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, a dévoilé jeudi sa liste pour la trêve internationale d’octobre. Deux absences majeures retiennent l’attention : Jude Bellingham (Real Madrid) et Phil Foden (Manchester City) ne figurent pas parmi les joueurs convoqués.
Les Three Lions disputeront un match amical face au pays de Galles la semaine prochaine, avant de se déplacer en Lettonie pour leur ultime rencontre de qualification à la Coupe du monde 2026.
La liste complète :
- Gardiens : Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford
- Défenseurs : Dan Burn, Marc Guehi, Reece James, Ezri Konsa, Myles Lewis-Skelly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones
- Milieux : Elliot Anderson, Morgan Gibbs-White, Jordan Henderson, Ruben Loftus-Cheek, Declan Rice, Morgan Rogers
- Attaquants : Jarrod Bowen, Eberechi Eze, Anthony Gordon, Harry Kane, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ollie Watkins
