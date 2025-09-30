Mondial 2026 (Q): Gernot Rohr réagit à la sanction de la FIFA contre l’Afrique du Sud

La FIFA a retiré trois points à l’Afrique du Sud pour avoir aligné un joueur inéligible face au Lesotho, une sanction qui propulse le Bénin en tête du groupe C des éliminatoires du Mondial 2026. Une décision « logique » saluée par Gernot Rohr, qui a tout de même regretté qu’elle soit intervenue « beaucoup trop tard ».

Le sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, a jugé « logique » mais « trop tardive » la décision de la FIFA de retirer trois points à l’Afrique du Sud pour avoir aligné un joueur inéligible face au Lesotho en mars dernier.

Cette sanction, assortie de trois buts attribués aux Crocodiles, bouleverse le classement du groupe C des éliminatoires du Mondial 2026 : le Bénin prend la tête avec 14 points, à égalité avec l’Afrique du Sud mais avec une meilleure différence de buts.

À lire aussi : Tournoi UFOA B U17 2025: le programme de ce mardi

« La FIFA aurait dû agir plus tôt, pas six mois après », a regretté Rohr sur les ondes de Brila FM, tout en soulignant la difficulté du calendrier restant : deux déplacements périlleux au Rwanda et au Nigeria. Les Bafana Bafana, eux, auront l’avantage de finir à domicile, bénéficiant en plus du fait que le Lesotho et le Zimbabwe jouent leurs matches « à domicile » en Afrique du Sud.

« Nous allons rester humbles, mais notre objectif est clair : décrocher la qualification », a conclu le technicien franco-allemand. Rendez-vous en mi-octobre prochain pour le dénouement.



