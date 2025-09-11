Mondial 2026 (Q): Gernot Rohr interpelle à nouveau la FIFA sur le cas de l’Afrique du Sud

Le sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, a de nouveau appelé la FIFA à se prononcer rapidement sur l’affaire d’éligibilité concernant le Sud-Africain Teboho Mokoena, utilisée malgré une suspension lors des éliminatoires du Mondial 2026.

Le milieu de terrain des Bafana Bafana avait disputé la rencontre de mars contre le Lesotho alors qu’il aurait dû purger un match de suspension pour accumulation de cartons jaunes. Une situation qui pourrait entraîner une sanction de trois points contre l’Afrique du Sud.

Interrogé après la large victoire des Guépards face au Lesotho (4-0), Rohr a rappelé l’importance de cette décision dans la lutte pour la qualification : « Si tout se passe bien, aujourd’hui nous sommes à égalité de points avec l’Afrique du Sud, qui devrait perdre trois points selon les règles. Je ne comprends pas pourquoi la FIFA n’a pas encore pris de décision, mais les règles sont très claires. Dans ce cas, nous serions à égalité et tout resterait possible », a-t-il confié, dans des propos rapportés par DB Medias.

Pour l’heure, l’Afrique du Sud occupe la tête du groupe C avec 17 points, tandis que le Bénin suit avec 14 unités. Le Nigeria, le Rwanda, le Zimbabwe et le Lesotho complètent la poule.