PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img

Mondial 2026 (Q): Gernot Rohr interpelle à nouveau la FIFA sur le cas de l’Afrique du Sud

Afrique-Sport
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
Accueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Afrique-Sport image/svg+xml Mondial 2026 (Q): Gernot Rohr interpelle à nouveau la FIFA sur le cas de l'Afrique du Sud
Le sélectionneur national du Bénin, Gernot Rohr, en conférence de presse Ã  Cotonou ce mardi 6 juin 2023
Le sélectionneur national du Bénin, Gernot Rohr, en conférence de presse à Cotonou ce mardi 6 juin 2023
-Publicité-
. .

Le sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, a de nouveau appelé la FIFA à se prononcer rapidement sur l’affaire d’éligibilité concernant le Sud-Africain Teboho Mokoena, utilisée malgré une suspension lors des éliminatoires du Mondial 2026.

Le milieu de terrain des Bafana Bafana avait disputé la rencontre de mars contre le Lesotho alors qu’il aurait dû purger un match de suspension pour accumulation de cartons jaunes. Une situation qui pourrait entraîner une sanction de trois points contre l’Afrique du Sud.

Interrogé après la large victoire des Guépards face au Lesotho (4-0), Rohr a rappelé l’importance de cette décision dans la lutte pour la qualification : « Si tout se passe bien, aujourd’hui nous sommes à égalité de points avec l’Afrique du Sud, qui devrait perdre trois points selon les règles. Je ne comprends pas pourquoi la FIFA n’a pas encore pris de décision, mais les règles sont très claires. Dans ce cas, nous serions à égalité et tout resterait possible », a-t-il confié, dans des propos rapportés par DB Medias.

Pour l’heure, l’Afrique du Sud occupe la tête du groupe C avec 17 points, tandis que le Bénin suit avec 14 unités. Le Nigeria, le Rwanda, le Zimbabwe et le Lesotho complètent la poule.

-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Cameroun

Man United: «mauvaises performances, malchance», Amorim justifie le départ d’Onana

Pep Guardiola: « Haaland est un peu au-dessus d’Alexander Isak »

Bénin

CAN 2025: la CAF célèbre le cap des 100 jours avant le coup d’envoi

Europe

Mercato: Joao Mendes, le fils de Ronaldinho, rebondit à Hull City

Europe

Ballon d’Or 2025: Michael Owen a fait son choix

Bénin

Coupe UFOA B U17 2025: le programme complet du tournoi

Cameroun

Manchester United: André Onana file en prêt à Trabzonspor

Afrique du Sud

Mondial 2026 (Q): voici pourquoi la FIFA pourrait ne pas sanctionner l’Afrique du Sud

Bénin

Augsbourg: Steve Mounié annoncé à Alanyaspor en Turquie

Nigeria

Nigeria: «Nous n’avons pas fait assez pour aller au Mondial», Nwabali

VOIR TOUS LES FLASHS