Mondial 2026 (Q): deux Guépards forfaits pour le choc Nigeria – Bénin
Le sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, devra composer sans deux éléments majeurs pour le dernier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, mardi, face au Nigeria à Uyo.
Les Guépards devront se passer de Sessi d’Almeida et Yohan Roche, tous deux suspendus après avoir reçu un deuxième carton jaune lors de la précieuse victoire (1-0) obtenue vendredi au Rwanda.
Conscient du défi à venir, le sélectionneur Gernot Rohr reste néanmoins optimiste : « Nous avons perdu deux joueurs pour cause de suspension, mais tout reste possible pour les trois équipes en tête — l’Afrique du Sud, le Bénin et le Nigeria », a déclaré Rohr au micro d’Osasu Obayiuwana. « Nous avons encore notre destin entre les mains. Ce sera un avantage si nous savons en profiter. Le suspense demeure entier jusqu’à la fin des qualifications. »
En face, les Super Eagles seront également diminués. Leur ailier Ademola Lookman manquera la rencontre, lui aussi suspendu après avoir écopé d’un avertissement lors de la victoire 2-1 face au Lesotho.
