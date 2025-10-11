Bénin Nigeria

Mondial 2026 (Q): deux Guépards forfaits pour le choc Nigeria – Bénin

Le sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, devra composer sans deux éléments majeurs pour le dernier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, mardi, face au Nigeria à Uyo.

Les Guépards du Bénin posent pour une rencontre officielle
Les Guépards devront se passer de Sessi d’Almeida et Yohan Roche, tous deux suspendus après avoir reçu un deuxième carton jaune lors de la précieuse victoire (1-0) obtenue vendredi au Rwanda.

Conscient du défi à venir, le sélectionneur Gernot Rohr reste néanmoins optimiste : « Nous avons perdu deux joueurs pour cause de suspension, mais tout reste possible pour les trois équipes en tête — l’Afrique du Sud, le Bénin et le Nigeria », a déclaré Rohr au micro d’Osasu Obayiuwana. « Nous avons encore notre destin entre les mains. Ce sera un avantage si nous savons en profiter. Le suspense demeure entier jusqu’à la fin des qualifications. »

En face, les Super Eagles seront également diminués. Leur ailier Ademola Lookman manquera la rencontre, lui aussi suspendu après avoir écopé d’un avertissement lors de la victoire 2-1 face au Lesotho.

