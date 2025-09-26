PAR PAYS
Mondial 2026 (Q): avec Guirassy, la liste de la Guinée face au Mozambique

L'attaquant guinéen Serhou Guirassy
L'attaquant guinéen Serhou Guirassy@CAFStore
Le sélectionneur national de la Guinée, Paulo Duarte, a dévoilé la liste des joueurs retenus pour la trêve d’octobre, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Serhou Guirassy fait partie de la liste.

La Guinée retrouve les terrains en octobre prochain. Le Syli National va défier le Mozambique et le Botswana, les 9 et 14 octobre prochain. Deux rencontres comptant pour les 9è et 10è journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Pour ces échéances, le sélectionneur Paulo Duarte à fait appel à un groupe de 25 hommes. Dans cette liste, on retrouve les cadres habituels à l’instar du buteur du Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, de Mouctar Diakhaby, Issiaga Sylla ou encore Morlaye Sylla.

La liste complète des joueurs convoqués

Gardiens : Ousmane Camara, Soumaïla Sylla, Moussa Camara
Défenseurs : Madiou Keïta, Mouctar Diakhaby, Antoine Conté, Mohamed Soumah, Dembo Sylla, Sékou Sylla, Issiaga Sylla
Milieux : Ibrahim Camara, Alhassane Bangoura, Mory Konaté, Jocelyn Janneh, Abdoulaye Touré, Morlaye Sylla, Seydouba Cissé
Attaquants : Yadaly Diaby, Ousmane Camara, Salifou Soumah, Aliou Baldé, Bachir Bangoura, Abdoul Karim Traoré, Lamine Diaby-Fadiga, Serhou Guirassy

